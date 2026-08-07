Erzurumspor’un evi yeniden tam kapasite! Galatasaray maçıyla birlikte...

Erzurum Valiliği'nin 5 Ağustos 2026 tarihli açıklamasıyla Doğu (Maraton) ve Batı (Protokol) tribünlerindeki güçlendirme ve yenileme çalışmalarının da tamamlandığı duyurulurken, 21 bin 374 seyirci kapasiteli stat yeniden dört tribünüyle taraftarlarını ağırlamaya hazır hale geldi. Trendyol Süper Lig'e yeniden yükselen Erzurumspor FK da 2026-2027 sezonundaki ilk iç saha maçında son şampiyon Galatasaray'ı tam kapasite tribünler önünde konuk edecek.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla stadyumda kapsamlı yapısal inceleme, güçlendirme ve bakım çalışmaları başlatıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Okuyucu koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 18 blok laboratuvar hassasiyetinde incelenirken, Operasyonel Modal Analiz yöntemiyle tribünlerin dinamik davranışları, sismik performansı ve rezonans etkileri test edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında çelik çatı sistemi bakım ve onarımdan geçirilirken, betonarme tribünlerde perde duvar ve enjeksiyon uygulamaları gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu kriterleri doğrultusunda yaklaşık 500 kalemde bakım, onarım ve düzenleme yapılarak stadyum Süper Lig standartlarına uygun hale getirildi. Çalışmalar kapsamında stadyumun dış cephesi de tamamen yenilenerek Erzurumspor'un simgesi olan mavi-beyaz renklere boyandı. Ayrıca Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince stat çevresindeki çevre düzenleme çalışmaları da sürdürülüyor.



ALİ KARATAŞ: "BU ŞEHRE BU STAT YETMİYOR"

Erzurumspor FK önceki dönem yönetim kurulu üyesi Ali Karataş, "Stadın açılması Erzurumspor için iyi oldu. 12. adam, taraftar gücümüz arkamızda olacak. Biz taraftarlarımıza hep seslendik, yine sesleniyoruz; en centilmen bir şekilde, skora bakmaksızın takımımızı şiddetle desteklemeye davet ediyoruz. Bu lig başka bir lig, bu ligde Muhammed Salah'lar var. Bu ligde büyük büyük isimler var. Dolayısıyla bu ligin tadını çıkararak bu ligde kalıcı, hatta hatta Avrupa'ya oynar bir duruma gelmemiz lazım. Bu şehrin ruhunda var, bu şehir bunu istiyor. Stadın açılmasına dönersek, 3-4 yıl sıkıntılar yaşadık; kale arkasından, bilmem başka şehirlerde. Bu iyi oldu ama bu şehre bu stat stat değil. Bu şehirde yüksek irtifalar var, kamp merkezleri var, futbol şehri, taraftarı var. Stadın en iyisini istiyor" diye konuştu.



ERDEM ALAN: "12. ADAM OLALIM"

Erzurumspor FK'nın "Dede" lakaplı taraftarı Erdem Alan ise, "Stadyumumuz açıldı. Herkese teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Güzel de bir bakım yapılmış. Galatasaray maçında güveniyorum taraftarımıza. Herkes gelecek maça gelsinler, bizi eksik bırakmasınlar. 12. adam olalım. Güzel olacak, güzel şeyler olacak. Bizi izlemeye, seyretmeye devam etsinler" dedi.



"TAM KAPASİTEYLE SÜPER LİG'E HAZIRIZ"

Erzurumspor FK Stadyum ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cabbar Erdoğan ise, "Öncelikle Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ve Kulüp Başkanımız Ahmet Dal'a teşekkür ediyoruz. Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Stadımızı kısa sürede güçlendirerek, tadilatını yaparak tam kapasite olarak sezona hazırladık. Tabii bu konuda artık tam kapasite seyirciyle Süper Lig'de müsabakalara çıkacağız. İnşallah ligde kalıcı olmak şartıyla en iyi noktada sezonu tamamlamayı planlıyoruz. Taraftarlarımızı tabii ki stada bekliyoruz herkesi. Hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.



Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör