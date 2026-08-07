Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Stanojevic: Hedefimiz Süper Lig’e dönmek

Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, TFF Riva Hasan Doğan Milli Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde teknik direktör Aleksandar Stanojevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen seneden iyi oyuncuların takımda kaldığı, üstüne takviyeler de yaptıklarını dile getiren Stanojevic, "Öncelikle sezona başlamaya hazırız. Kulüp elinden geleni yaptı. Oyuncuları erken getirdi. Oyuncuları hazırlamamız için gerekli süreyi tanıdı ve bu çok önemli, bunun için çok mutluyum. Kulübe teşekkür ederim. Kaliteli oyuncular aramızda. Şu an sezona başlamaya, her duruma hazırız. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Geçen sene ikinci yarı iyi gitti ve buradan da dersler çıkarttık. Geçen senenin en iyi oyuncuları elimimizde kaldı, büstlerine takviye yapıldı. Fakat oyuncuların birbirine adapte olması, beraber oynamaları için biraz daha zaman lazım. Ancak her türlü hal ve koşula hazırız" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ SÜPER LİG'E DÖNMEK'

Hedeflerinin Süper Lig'e dönmek olduğuna dikkat çeken Sırp teknik direktör, "Kulübün saygınlığı için oynamamız, kazanmamız lazım. İlk hedefimiz Süper Lig'e dönmek. Yeni stadyum geliyor. Taraftarlarımız da bizi bekliyor. Motivasyonumuz yüksek. Çok küsüp fazla kulüp dönmek istiyor süper Lig'e. Kazanıp, çıkmamız lazım" diye konuştu.

Tecrübeli teknik direktör yeni sezonda hangi stadyumda oynayacaklarıyla ilgili gelen soru üzerine; bu sorununun yönetime sorulması gerektiğini, kendisi için bunun önemli olmadığını dile getirdi.

'TECRÜBELİ OYUNCULARLA OYNAMAK İYİ BİR ŞEY'

Takımda çok sayıda tecrübeli oyuncu olduğuna dikkat çeken Stanojevic, "Herkesten enerji ve motivasyon bekliyorum. Tecrübeli oyuncularla oynamak iyi bir şey. Avantajlı ama bunun dezavantaja dönüştüğü durumlar da olabilir. Çünkü; sıfırdan başlıyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yüzden ful enerji ve ful motivasyonla hırslı bir sezon bekliyorum" dedi.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör