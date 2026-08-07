Fenerbahçe’nin ilgilendiği Pavlidis için resmî açıklama

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Benfica'nın forveti Vangelis Pavlidis ile ilgileniyordu.

Avrupa Ligi 3. Eleme turunda İskoçya ekibi Hearts'ı konuk eden Portekiz ekibinde teknik direktör Marco Silva, karşılaşmanın ardından Yunan golcünün geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"KULÜPLERİ BİRAZ ETKİLEYEBİLİR"

49 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncu hakkında gelen transfer dedikodularına şu cevabı verdi: "Büyük bir profesyonelin, bulunduğu kulübe saygı duyan ve orada olmaktan keyif alan bir oyuncunun ruh hali. Bu kadar basit. Uzun zamandır futbolun içindeyiz ve transfer dönemi açık olduğunda söylentiler ve somut durumlar oyuncuların ruh halini etkileyebilir veya etkilemeyebilir. Bu durum kulüpleri de biraz etkileyebilir.

"O GERÇEK BİR PROFESYONEL"

Ne istediğimizin farkında olmalıyız, mümkün olanın sınırları içinde istikrarlı olmalıyız. Bu istikrarı günlük ve haftalık alınması gereken kararlardan bağımsız olarak, oyunculara ve taraftarlarımıza da aktarmalıyız. Pavlidis'e tekrar gelirsek o gerçek bir profesyonel. Kulüp için çok önemli bir oyuncu ve bulunduğu yerde olmaktan gerçekten keyif alan biri gibi davranıyor."

''OYUNCUNUN PERFORMANSI''

Sözleşmesi 2029 yılına kadar süren Yunan forvet geçtiğimiz sezon 48 maçta 29 gol 6 asistlik performans gösterdi.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör