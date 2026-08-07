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Giriş Tarihi: 7.08.2026 16:22

Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında LaLiga ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

AA
Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) temsilcilerinden Villarreal ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Maç TV 100'den canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Cuma günü Çorum FK'yi ağırlayarak sezonun ilk resmi maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi son hazırlık maçını taraftarı önünde yapacak.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında 4 maç hazırlık yapan Galatasaray, birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı. İlk müsabakada İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-1 yenen Galatasaray, sonrasında kamp için gittiği Avusturya'da İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya ise 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray, son hazırlık maçında sahasında Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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