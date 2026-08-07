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Giriş Tarihi: 7.08.2026 18:20 Son Güncelleme: 7.08.2026 18:22

Kayserispor'da başkan açıkladı! Transfer yasağı kaldırıldı...

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, transfer yasağına esas teşkil eden dosyalara ilişkin sürecin tamamladığını söyleyerek, "Kulübümüz transfer yasağı resmen kalkmıştır" dedi.

İHA
Kayserispor’da başkan açıkladı! Transfer yasağı kaldırıldı...
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, transfer yasaklarının kalktığını duyurdu.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın transfer yasağının kalkmasıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz hakkında FIFA tarafından geçmiş dönem borçlarına ilişkin uygulanan geçici transfer yasağına konu olan tüm yükümlülükler kulübümüzce yerine getirilmiştir. Söz konusu transfer yasağına esas teşkil eden FIFA nezdindeki tüm dosyalara ilişkin süreçler tamamlanmış olup, kulübümüzün transfer yasağı resmen kaldırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Kayserispor'da başkan açıkladı! Transfer yasağı kaldırıldı...
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