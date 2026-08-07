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Giriş Tarihi: 7.08.2026 22:17

Kocaelispor yeni sezonu taraftarıyla açtı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, İzmit'te düzenlenen sezon açılış programında taraftarıyla buluştu.

AA
Kocaelispor yeni sezonu taraftarıyla açtı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaelispor işbirliğinde Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda yeşil-siyahlı taraftar katıldı.

Etkinlikte, yeni transferler ve takımın tecrübeli isimleri, sezon öncesinde ilk kez toplu olarak taraftarın karşısına çıktı. Meydanı dolduran taraftarlar, tek tek sahneye davet edilen teknik heyet ve futbolcuları tezahüratlarla selamladı.

Ayrıca, transferi etkinlik sırasında duyurulan forvet Metehan Altunbaş da sahneye çıkarak Kocaelisporlu taraftarlara selam verdi. Kulüp başkanı Recep Durul, teknik heyet ve futbolcular, sahnede toplu fotoğraf çektirdi.

Program, sanatçı Buray'ın konseriyle sona erdi.

METEHAN ALTUNBAŞ, KOCAELİSPOR'DA

Kulübün ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcu Metehan Altunbaş ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Kocaelispor yeni sezonu taraftarıyla açtı
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