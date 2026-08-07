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Giriş Tarihi: 8.08.2026 01:19

Konyaspor'da Rizespor mesaisi!

Süper Lig ekibi Konyaspor'da açılış haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürüyor.

İHA
Konyaspor’da Rizespor mesaisi!
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Süper Lig 2026-27 Sezonu 1. hafta maçında 15 Ağustos Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile çalışmalarına devam etti.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Daha sonra iki takıma ayrılan futbolcular alt yapıdan gelen genç oyuncuların da katılımıyla antrenman maçı yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, 9 Ağustos Pazar günü saat 10.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Konyaspor'da Rizespor mesaisi!
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