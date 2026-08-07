Leao Aslan oluyor

Transferin sessiz takımı Galatasaray atağa kalktı ve somut adımlar atmaya başladı... Fenerbahçe'nin de uzun süre peşinde olduğu Milan'ın kanat oyuncusu Rafael Leao ile bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızla anlaştı. İtalya'da 7 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcu ile yönetimin yıllık 10 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Galatasaraylı yetkililer, Milan ile pazarlıklarını sürdürüyor. Çizme ekibi, Aslan'ın ilk sunduğu 30 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus içeren teklifini reddetmişti. G.Saray 40+5 milyon Euro'luk yeni bir teklifle İtalyan temsilcisiyle masaya otururken, başkan Dursun Özbek'in talimatıyla bu transferin kısa sürede biteceği belirtildi. Bu arada Milan'ın Avustralya kampından İtalya'ya dönüşünde Galatasaraylı bir taraftar havalimanında Leao ile karşılaştı ve yıldız futbolcuya sarı-kırmızılı formayı uzattı. Bu durumu gülerek karşılayan deneyimli futbolcu teşekkür ederken imza talebini geri çevirdi.

BATRAKOV'DA RUS RULETİ!

Rus yıldız adayı Aleksey Batrakov adım adım Galatasaray'a geliyor. +4 kontenjana uyan 21 yaşındaki 10 numara, sarı-kırmızılıları tercih etti. Lokomotiv Moskova ile masaya oturan Galatasaray, 20 milyon Euro'luk bonservis teklifini son olarak 25 milyon Euro'ya yükseltti. Sarı-kırmızılılar menajer komisyonu olarak 3 milyon Euro ödemeyi göze aldı. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor. Fransız kulüplerinin peşinde olduğu Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi faktörüyle tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Geride kalan sezonda Lokomotiv Moskova forması altında 36 maçta şans bulan futbolcu, 17 gol atarken, 12 de asist yaptı. İki kulvarda da çift haneye ulaştı.