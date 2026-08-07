Milan’ın Youssouf Fofana için istediği bonservis belli oldu

Sezonu erken açan takımlardan biri olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye düşünen Kartal, Milan forması giyen Youssouf Fofana'yı takibine aldı. Siyah-beyazlı takımın, oyuncunun şartlarını öğrenmek için ilk temasları kurduğu iddia edildi.

Calciomercato'da yer alan habere göre; siyah-beyazlıların ilgilendiği oyuncu için Milan'ın tekliflere açık olduğu aktarıldı.

Serie A ekibi 27 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro bonservis isterken, Beşiktaş yönetiminin ise daha farklı bir ödeme planı ile rakamı aşağıya çekmek istediği iddia edildi.

Sözleşmesi 2028 yılında bitecek olan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon 36 maçın 29'unda ilk 11'de görev alırken 2 gol, 4 asistlik katkı verdi.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör