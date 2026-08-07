Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Oyuna girdi 1 dakika sonra ayağı burkuldu: Sahaya ambulans girdi
Giriş Tarihi: 8.08.2026 00:07

Oyuna girdi 1 dakika sonra ayağı burkuldu: Sahaya ambulans girdi

Trendyol 1.Lig’in açılış maçında oyuna girdikten 1 dakika sonra sakatlık yaşayan Bolusporlu futbolcu Erdem Can Polat kırık şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA
Oyuna girdi 1 dakika sonra ayağı burkuldu: Sahaya ambulans girdi
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu açılış maçında Boluspor sahasında Manisa FK'yı ağırladı.

Manisa FK'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlanan maçın 59. dakikasında Bolusporlu Erdem Can Polat talihsiz bir sakatlık yaşadı. 58. dakikada oyuna giren Erdem Can Polat, 59. dakikada topla buluştu.

Kadir Kaan Yurdakul ile girdiği ikili mücadele sonucu dengesini kaybeden Erdem Can Polat ayağı burkularak yere düştü. Yerde acı içinde kıvranan Erdem Can Polat için sahaya ambulans ekipleri girdi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Can Polat, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuna girdi 1 dakika sonra ayağı burkuldu: Sahaya ambulans girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA