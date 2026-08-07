Ruhumuzu ortaya koyduk

Beşiktaş
Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano
, oyuncularına övgüler yağdırdı. 10 kişi kalmalarına rağmen hırslarını gösterdiklerini belirten İtalyan çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'da kolay maç yoktur. Bütün çocuklar ortaya ruhunu koydu. Savunma arkası koşular için ikinci forveti aldım. Semih'in gol attığına çok sevindim. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Bütün takım bir aydır benimle. Temeli oturttuğumuzu düşünüyorum. Kafamda olan şey takımın daha da ileriye çıkmasıydı. O yüzden oyuna forvet aldım. 3 maçta da gol yemedik, bu da önemli. Gol yediğinizde kırılgan olursunuz, savunmada daha da fazla hata yaparsınız."