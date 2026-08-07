Salah’ın kalacağı ev belli oldu

Salah ve ailesinin bizzat bakıp çok beğendiği Yalıncak mevkisindeki villada gerekli tüm düzenlemeler ve hazırlıklar eksiksiz şekilde tamamlandı. Bordo-mavili oyuncunun ailesinin de çok kısa bir süre içerisinde Trabzon'a gelerek bu yeni yuvaya yerleşeceği öğrenildi.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör