Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Salah’ın kalacağı ev belli oldu
Giriş Tarihi: 7.08.2026 10:14

Salah’ın kalacağı ev belli oldu

Muhammed Salah, taraftarın katılımıyla kendisini bordo-mavili formaya bağlayan 2 senelik sözleşmeyi imzaladı. Mısır’lı yıldızın kalacağı yer belli oldu.

Salah’ın kalacağı ev belli oldu
  • ABONE OL

Trabzonspor'un yeni starı Muhammed Salah'ın kalacağı ev de netleşti.

Karadeniz ekibine imza attığı andan itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaşan yıldız, Trabzon'daki ilk günlerinde özel olarak hazırlanan bir otelin kral dairesinde konaklıyor. 34 yaşındaki futbolcunun kalıcı ikameti için süreç hızlı ilerledi.

Salah ve ailesinin bizzat bakıp çok beğendiği Yalıncak mevkisindeki villada gerekli tüm düzenlemeler ve hazırlıklar eksiksiz şekilde tamamlandı. Bordo-mavili oyuncunun ailesinin de çok kısa bir süre içerisinde Trabzon'a gelerek bu yeni yuvaya yerleşeceği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Salah’ın kalacağı ev belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA