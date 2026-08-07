Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor kafilesi, İzmir'e gitti! Salah ve Onana kadroda yok...
Giriş Tarihi: 7.08.2026 17:17

Trabzonspor kafilesi, İzmir'e gitti! Salah ve Onana kadroda yok...

Trabzonspor, Göztepe ile yapacağı hazırlık maçı için İzmir'e hareket etti. Bordo-mavililerin kafilesi belli oldu.

AA
Trabzonspor kafilesi, İzmir’e gitti! Salah ve Onana kadroda yok...
  • ABONE OL

Trabzonspor, Göztepe ile yapacağı hazırlık maçı için İzmir'e gitti.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma ve rondo çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Bordo-mavili kafile, daha sonra Göztepe ile yapacağı hazırlık maçı için THY'ye ait özel uçakla İzmir'e gitti. Maçta ayrıca Trabzonsporlu eski futbolcu İsmail Köybaşı'nın jübilesinin de yapılacağı öğrenildi.

Yeni transferlerden Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ve kaleci Andre Onana ise kadroda yer almadı.

Trabzonspor kafilesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Rene Mitongo yer aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor kafilesi, İzmir'e gitti! Salah ve Onana kadroda yok...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA