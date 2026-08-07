Tur için kılıç çekti!

524 GÜN524 GÜN SONRA COŞTU

Geçen sezonu Cagliari'de kiralık geçiren ve Beşiktaş'a dönen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı formayla 524 gün sonra golle tanıştı. Genç oyuncu, siyah-beyazlılarla son golünü 1 Mart 2025'teki Kayserispor maçında kaydetmişti.

3 MAÇ 0 GOL!

Yeni transfer Nübel, yine maça damga vurdu. Alman kaleci 8 kurtarışa imza atarak Çek ekibinin önünde duvar oldu. 29 yaşındaki file bekçisi 3 maçta da kalesini kapattı. Karşılaşma sonrası, "Gol yememiş olmaktan çok mutluyum. Birlikte savunma yapıyoruz" diye konuştu.

KARTAL EZDİ GEÇTİ

Beşiktaş, Hradec Kralove'yi istatistiklerde solladı. Rakibine karşı yüzde 52 ile topla oynayan siyah-beyazlı takım, 22 şut çekerken 408 başarılı pas karnesi yakaladı ve yüzde 85 pas başarı değeri tutturdu.

OUATTARA ÖZÜR DİLEDİ

Kırmızı kartla atılan Ouattara, İnstagram'dan üzgün olduğunu açıkladı. Genç sol bek, "Bu performansla takımı, taraftarları, kulübü yalnız bıraktığım için üzgünüm. Kendimin daha iyi bir versiyonuyla geri dönmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

ZALGİRİS'E GERİ SAYIM!

Beşiktaş, bu turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi elemesindeki Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris maçının kaybedeni ile oynayacak. Hırvat ekibi ilk maçı 5-0 kazanıp tur kapısını açmıştı. Kartal, bu turu geçememesi halinde ise ilk maçı 1-1 biten Panathinaikos- CSKA 1948 maçının galibi ile Konferans Ligi play-off'unda karşılaşacak.