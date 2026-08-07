Yılda 17 milyon Euro

Salah, başkan Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla kendisini bordo-mavili formaya bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Trabzonspor da Mısırlı yıldızın maliyetini KAP'a açıkladı. 2 yılda 34 milyon Euro garanti ücret kazanacak oyuncunun detayları şöyle: "Her bir futbol sezonu için, 10 milyon Euro yıllık ücret ve 7 milyon Euro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca, her bir sezon için şarta bağlı bonuslar verilecek. İmaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketinden "Salah" özelinde satılacak ürünlerden 34 yaşındaki yıldıza %20 pay ödenecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak ise futbolcunun brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacak."

BU EVDE KALACAK

Trabzonspor'un yeni starı Muhammed Salah'ın kalacağı ev de netleşti. Karadeniz ekibine imza attığı andan itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaşan yıldız, Trabzon'daki ilk günlerinde özel olarak hazırlanan bir otelin kral dairesinde konaklıyor. 34 yaşındaki futbolcunun kalıcı ikameti için süreç hızlı ilerledi. Salah ve ailesinin bizzat bakıp çok beğendiği Yalıncak mevkisindeki villada gerekli tüm düzenlemeler ve hazırlıklar eksiksiz şekilde tamamlandı. Bordomavili oyuncunun ailesinin de çok kısa bir süre içerisinde Trabzon'a gelerek bu yeni yuvaya yerleşeceği öğrenildi.