1. Lig’de açılış Manisa’dan

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk maçı dün oynandı. Manisa FK
, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Boluspor
'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Furkan Emin Kaçmaz, 7. dakikada savunma arkasına yaptığı koşuda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve plaseyle açılışı yaptı. Manisa
35'te penaltıdan Julien Anziani ile eşitliği yakaladı. 45'te de Lindseth, Sylla'nın asistinde topu filelerle buluşturup Ege takımına galibiyeti getirdi. Bolu
'da 58'de oyuna giren Erdem Can Polat, 2 dakika sonra talihsiz bir sakatlık yaşayarak ambulansla sahayı terk etmek zorunda kaldı.