Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1. Lig’de açılış Manisa’dan
Giriş Tarihi: 8.08.2026

1. Lig’de açılış Manisa’dan

1. Lig’de açılış Manisa’dan
  • ABONE OL
Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk maçı dün oynandı. Manisa FK, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Furkan Emin Kaçmaz, 7. dakikada savunma arkasına yaptığı koşuda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve plaseyle açılışı yaptı. Manisa 35'te penaltıdan Julien Anziani ile eşitliği yakaladı. 45'te de Lindseth, Sylla'nın asistinde topu filelerle buluşturup Ege takımına galibiyeti getirdi. Bolu'da 58'de oyuna giren Erdem Can Polat, 2 dakika sonra talihsiz bir sakatlık yaşayarak ambulansla sahayı terk etmek zorunda kaldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BOLUSPOR #MANİSA FK #BOLU #MANİSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
1. Lig’de açılış Manisa’dan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA