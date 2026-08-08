3. Vlahovic görüşmesi!

Beşiktaş
, ilk etapta kaleci, orta saha, sol bek, sol kanat takviyeleri yaptığı planlamanın ikinci aşamasında stoper, orta saha, sağ kanat ve santrfor transferini çözmek istiyor. Siyah-beyazlıların, uzun süredir beklediği Dusan Vlahovic
için baskıyı artırdığı belirtildi. Yönetim, bir yandan oyuncu cephesiyle sözleşme şartları için finansal görüşmeler yaparken diğer yandan teknik direktör Vincenzo İtaliano da baskıya katıldı. Tecrübeli teknik adam, eski öğrencisini 3. kez arayıp görüşme gerçekleştirdi. İtaliano'nun çok iyi ilişkilere sahip olduğu Vlahovic'e "Artık gelmelisin. Seni bekliyorum. Kararını verip gel" dediği aktarıldı. Vlahovic'in, La Liga'da Barcelona'dan aradığı teklifi bulamadığı ve Atletico Madrid beklentisine girdiği belirtildi. Madrid ekibi ise Sörloth'u bonservisiyle satmadan böyle bir hamle yapmak istemiyor. Beşiktaş, 26 yaşındaki Sırp oyuncudan en geç hafta başında teklifine dönüş bekliyor.