A Spor’da dev maç!

Süper Lig'in iki köklü kulübü bugün özel maçta karşı karşıya gelecek, heyecan A Spor
ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Daha önce Trabzonspor
'da da forma giyen, en son geçen yıl Göztepe
'de oynayan ve futbolculuk kariyerini sonlandırıp İzmir
takımının teknik ekibine dahil olan İsmail Köybaşı
için jübile maçı gerçekleşecek. Göztepe ile Trabzonspor, bu özel müsabakada saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki kardeş kulübün taraftarları, maçı ortak tribünlerde seyredecek… Biletlerin tamamına yakını da satıldı. 37 yaşındaki Köybaşı daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de ter dökmüştü.