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Giriş Tarihi: 8.08.2026

A Spor’da dev maç!

Göztepe ile Trabzonspor, bugün 20.00’de İsmail Köybaşı’nın jübile maçında karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı’ndaki mücadele A Spor’dan naklen yayınlanacak

A Spor’da dev maç!
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Süper Lig'in iki köklü kulübü bugün özel maçta karşı karşıya gelecek, heyecan A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Daha önce Trabzonspor'da da forma giyen, en son geçen yıl Göztepe'de oynayan ve futbolculuk kariyerini sonlandırıp İzmir takımının teknik ekibine dahil olan İsmail Köybaşı için jübile maçı gerçekleşecek. Göztepe ile Trabzonspor, bu özel müsabakada saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki kardeş kulübün taraftarları, maçı ortak tribünlerde seyredecek… Biletlerin tamamına yakını da satıldı. 37 yaşındaki Köybaşı daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de ter dökmüştü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSMAİL KÖYBAŞI #GÖZTEPE #TRABZONSPOR #A SPOR #İZMİR

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A Spor’da dev maç!
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