Alman harikası

Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen ilk maçta Hradec Kralove'yi Semih Kılıçsoy'un golüyle yenerek Avrupa Ligi'nde play-off kapısını aralarken Alman kaleci Alexander Nübel, galibiyetin mimarlarından oldu. Uzun uğraşlar sonunda Bayern Münih'ten 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ile alınan ve bunun hakkını veren bir performans gösteren deneyimli eldiven, siyah-beyazlı yönetimi mahcup etmezken hocası Vincenzo İtaliano'nun da güvenini tazeledi. Midtjylland'a karşı iki maçta 5 kurtarış yapan 29 yaşındaki file bekçisi, Kralove önünde de 8 şutun gol olmasına izin vermedi. Bu sezon çıktığı 3 Avrupa Ligi ön eleme maçında toplamda kalesine gelen 13 isabetli şutun tamamını durdurdu ve hiç gol yemeyerek rakiplerine duvar oldu. Bu form grafiğiyle tek başına Avrupa'nın zirvesine kurulan Beşiktaş'ın kalecisi, alkışları toplarken refleksleri ve kendisine hâkim duruşuyla savunmadaki takım arkadaşlarına da büyük güven verdi.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ FETHETTİ

Beşiktaş taraftarı, son yıllarda kalecileri ile yaşadığı problemin ardından Nübel'le nefes aldı. Alman file bekçisinin Avrupa'daki performanslarının ardından taraftar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Nübel'e desteğini gösterirken tribünler de maçın bitiş düdüğüyle yeni kalecilerini çağırıp karşılıklı tezahürat yaptı.