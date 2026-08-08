Altay Bayındır artık İspanya’da

İngiliz ekibi Manchester United
, milli kaleci Altay Bayındır
'ı İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo
'ya kiraladı. İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, "Celta Vigo ve Manchester United, Altay Bayındır'ın kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı, transferde satın alma opsiyonu da bulunuyor" denildi. Yeni takımının sezon öncesi hazırlık kampına katılmak üzere doğrudan İtalya'ya gidecek olan 28 yaşındaki kalecinin, Sassuolo ve Napoli ile oynayacak hazırlık maçlarında takımda yer alacağı kaydedildi. 2023 yılında Fenerbahçe'den Premier Lig devine giden Altay, İngiltere'de sadece 6 karşılaşmada görev yaptı.