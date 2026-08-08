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Giriş Tarihi: 8.08.2026 16:46

Arsenal rekor transferi açıkladı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, Newcastle United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i kadrosuna kattı.

AA
Arsenal rekor transferi açıkladı
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Arsenal'den yapılan açıklamada, imza töreninden bir fotoğraf paylaşılarak 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transfer edildiği vurgulanarak "Guimaraes'in Newcastle United'dan uzun vadeli bir sözleşmeyle aramıza katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

İngiliz medyasına göre, Arsenal, 4+1 yıllık anlaşma imzaladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu için Newcastle United'a 75 milyon sterlinlik bonservis ücreti ödeyecek.

Brezilya milli takımında da forma giyen futbolcu, son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etti.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Arsenal rekor transferi açıkladı
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