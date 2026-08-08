Bandırmaspor, İstanbulspor’u 3 golle geçti!

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Müsabaka Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynandı.
Karşılaşmada Berkay Erdemir düdük çaldı. VAR'da Eren Özyemişçioğlu görev aldı.
Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bandırmaspor'un gollerini 2 ve 15. dakikalarda Emirhan Ayhan ile 90+8. dakikada penaltıdan Gianni Bruno kaydetti.
İstanbulspor'da Deniz Tuncer, 89. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor sezona 3 puanla başladı. İstanbulspor ise ilk haftayı puansız kapattı.
Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.