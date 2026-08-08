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Giriş Tarihi: 8.08.2026 19:02

Bandırmaspor, İstanbulspor’u 3 golle geçti!

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig’de sezonun ilk haftasında İstanbulspor’u 3-0 mağlup etti.

Bandırmaspor, İstanbulspor’u 3 golle geçti!
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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Müsabaka Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşmada Berkay Erdemir düdük çaldı. VAR'da Eren Özyemişçioğlu görev aldı.

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bandırmaspor'un gollerini 2 ve 15. dakikalarda Emirhan Ayhan ile 90+8. dakikada penaltıdan Gianni Bruno kaydetti.

İstanbulspor'da Deniz Tuncer, 89. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor sezona 3 puanla başladı. İstanbulspor ise ilk haftayı puansız kapattı.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BANDIRMASPOR #İSTANBULSPOR #1. LİG

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Bandırmaspor, İstanbulspor’u 3 golle geçti!
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