Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri El Clasico İstanbul’a!
Giriş Tarihi: 8.08.2026

El Clasico İstanbul’a!

İspanya Süper Kupası maçlarının 2027’de Türkiye’de oynanacağı iddia edildi. Organizasyonda Real Sociedad, Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid mücadele edecek. İspanyol gazeteci Alfredo Martinez, şubat ayındaki bu mini turnuvanın İstanbul'da düzenleneceğini öne sürdü

El Clasico İstanbul’a!
  • ABONE OL
İspanya Süper Kupası, İstanbul'da sahibini bulabilir. 2019'dan bu yana dört takımla mini turnuva şeklinde oynanan ve finalinde El Clasico'ya sahne olma ihtimali bulunan İspanya Süper Kupası'na gelecek yıl Suudi Arabistan yerine Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı öne sürüldü. Gazeteci Alfredo Martinez, 2027 İspanya Süper Kupası maçlarının şubat ayının ilk haftasında İstanbul'da oynanacağını açıkladı. Edinilen bilgilere göre; Suudi Arabistan'da 7 Ocak-5 Şubat arasında Asya Kupası'nın yapılacak olmasından dolayı İspanya Futbol Federasyonu kendi içinde yaptığı değerlendirmede, daha önce birçok önemli futbol organizasyonuna ev sahipliği yapan İstanbul'u güçlü bir seçenek olarak gündeme aldı. İddiayı Türkiye Futbol Federasyonu kaynaklarına soran SABAH Spor, "Bize henüz resmi bir başvuru olmadı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" yanıtını aldı. Turnuvada yarı final eşleşmeleri de netleşti. Real Sociedad-Real Madrid ve Barcelona-Atletico Madrid final için karşılaşacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#ATLETİCO MADRİD #REAL MADRİD #REAL SOCİEDAD #İSTANBUL #BARCELONA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
El Clasico İstanbul’a!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA