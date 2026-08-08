El Clasico İstanbul’a!

İspanya Süper Kupası, İstanbul
'da sahibini bulabilir. 2019'dan bu yana dört takımla mini turnuva şeklinde oynanan ve finalinde El Clasico'ya sahne olma ihtimali bulunan İspanya Süper Kupası'na gelecek yıl Suudi Arabistan yerine Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı öne sürüldü. Gazeteci Alfredo Martinez, 2027 İspanya Süper Kupası maçlarının şubat ayının ilk haftasında İstanbul'da oynanacağını açıkladı. Edinilen bilgilere göre; Suudi Arabistan'da 7 Ocak-5 Şubat arasında Asya Kupası'nın yapılacak olmasından dolayı İspanya Futbol Federasyonu kendi içinde yaptığı değerlendirmede, daha önce birçok önemli futbol organizasyonuna ev sahipliği yapan İstanbul'u güçlü bir seçenek olarak gündeme aldı. İddiayı Türkiye Futbol Federasyonu kaynaklarına soran SABAH Spor, "Bize henüz resmi bir başvuru olmadı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" yanıtını aldı. Turnuvada yarı final eşleşmeleri de netleşti. Real Sociedad
-Real Madrid
ve Barcelona
-Atletico Madrid
final için karşılaşacak.