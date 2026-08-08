Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erzurumspor FK’nın Süper Lig’de ilk 3 hafta maç programı
Giriş Tarihi: 8.08.2026 10:58

Erzurumspor FK’nın Süper Lig’de ilk 3 hafta maç programı

Erzurumspor FK’nın Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunda oynayacağı ilk 3 haftanın maç programı belli oldu.

İHA
Erzurumspor FK’nın Süper Lig’de ilk 3 hafta maç programı
  • ABONE OL
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre mavi-beyazlı ekip, sezonun ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Erzurumspor FK, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada sahaya çıkacak.
Dadaşlar, ligin ikinci haftasında ise son şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurumspor FK ile Galatasaray arasındaki mücadele, 21 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.
Erzurumspor FK, üçüncü haftada ise Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Mavi-beyazlıların deplasmanda oynayacağı mücadele, 28 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Eryaman Stadyumu'nda başlayacak.
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurumspor FK’nın Süper Lig’de ilk 3 hafta maç programı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA