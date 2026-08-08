Erzurumspor FK’nın Süper Lig’de ilk 3 hafta maç programı

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre mavi-beyazlı ekip, sezonun ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Erzurumspor FK, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada sahaya çıkacak.Dadaşlar, ligin ikinci haftasında ise son şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurumspor FK ile Galatasaray arasındaki mücadele, 21 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.Erzurumspor FK, üçüncü haftada ise Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Mavi-beyazlıların deplasmanda oynayacağı mücadele, 28 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Eryaman Stadyumu'nda başlayacak.