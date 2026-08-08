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Giriş Tarihi: 8.08.2026 14:35

Eski milli futbolcu Haluk Erdem hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu Haluk Erdem, 83 yaşında vefat etti.

AA
Eski milli futbolcu Haluk Erdem hayatını kaybetti
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Haluk Erdem'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Futbol Takımı ile 1 müsabakaya çıkan Haluk Erdem, kariyerinde Bursaspor, Elazığspor, İstanbulspor ile Sakaryaspor formalarını terletti.

Erdem, 1 Türkiye Başbakanlık Kupası ve 1 de 3. Lig şampiyonluğu yaşayarken futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından teknik direktör olarak görev yaptığı Elazığspor'un 2. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Erdem'in naaşı, yarın Bursa Ulu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ELAZIĞSPOR #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #A MİLLİ TAKIMI #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #BURSASPOR

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Eski milli futbolcu Haluk Erdem hayatını kaybetti
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