Fatih Tekke’den Muhammed Salah’a övgü dolu sözler!

Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın jübilesi nedeniyle oynanan özel maçta Göztepe'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Muhammed Salah transferi ile ilgili Fatih Tekke, "Dünyanın bana göre en iyi 3 isminden bir tanesi. Premier Lig tarihinin en önemli kariyerlerinden birine sahip. Trabzonspor ile anılması bile çok değerliyken, bugün burada. Futbol ne konuşarak beklenti üretmeyi ne de sadece tek bir kişiyle kazanmayı sağlayan bir oyun. Salah gibi bir oyuncu bize özgüven katmalı" dedi.