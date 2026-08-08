Fatih Tekke’den Muhammed Salah’a övgü dolu sözler!

Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın jübilesi nedeniyle oynanan özel maçta Göztepe'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Muhammed Salah transferi ile ilgili Fatih Tekke, "Dünyanın bana göre en iyi 3 isminden bir tanesi. Premier Lig tarihinin en önemli kariyerlerinden birine sahip. Trabzonspor ile anılması bile çok değerliyken, bugün burada. Futbol ne konuşarak beklenti üretmeyi ne de sadece tek bir kişiyle kazanmayı sağlayan bir oyun. Salah gibi bir oyuncu bize özgüven katmalı" dedi.
Sakatlık yaşayarak kenara gelen Noah Saviolo'nun durumuna dair Fatih Tekke, "Saviolo'nun durumu çok ciddi değil gibi görünüyor" sözlerini dile getirdi.
Tim Jabol Folcarelli'nin sakatlığına dair Fatih Tekke, "Tim Jabol Folcarelli şu an takımda top rakipteyken en sert olacak oyuncumuz. En az 1,5 ay yok gibi duruyor. Ama geçen sene çok daha dar bir kadroyla çok iyi işler yapmıştık. Sorun değil" açıklamasını yaptı.