Fenerbahçe’de Sturm Graz mesaisi devam etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 11 Ağustos Salı günü Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core hareketleriyle başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda pas ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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