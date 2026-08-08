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Giriş Tarihi: 8.08.2026 21:27

Fenerbahçe'de Sturm Graz mesaisi devam etti!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarında hız kesmedi.

AA
Fenerbahçe’de Sturm Graz mesaisi devam etti!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 11 Ağustos Salı günü Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core hareketleriyle başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda pas ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #STURM GRAZ

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Fenerbahçe'de Sturm Graz mesaisi devam etti!
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