Forvete yeni aday: Daniel Parrott

Salah transferi ile tüm dünyada ses getiren Trabzonspor
, hız kesmiyor. Al Hilal'in forveti Darwin Nunez için girişimlerini sürdüren yönetim, yeni bir ismi daha gündemine aldı: Troy Daniel Parrott. AZ Alkmaar
'da forma giyen 24 yaşındaki santrfor için harekete geçildi. 1.85 boyundaki İrlandalı yıldız konusunda Hollanda ekibi ile görüşmelere başlayan bordo-mavili takım, oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Geçen sezon ligde çıktığı 28 maçta 16 gol-4 asist üreterek toplamda 20 gole doğrudan katkı sağlayan Parrott, sezonu 31 gol-12 asistle tamamladı. Bu arada Lukaku için de nabız yoklayan yönetim, olumlu dönüş alamadı.