Habib Ali için tribün değişiyor

Fenerbahçe taraftarı İsmail Yalçın'ın, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynadığı maçı engelli oğlu Habib Ali'nin daha rahat izleyebilmesi için gösterdiği çaba, milyonlarca futbolseverin takdirini kazanmıştı. Bu anlamlı görüntülerin ardından Fenerbahçe Kulübü, baba Yalçın ile 12 yaşındaki oğlu Habib Ali'yi Sturm Graz karşılaşmasında yönetimin locasında ağırladı. Yaşadıkları unutulmaz anları ve özel gereksinimli bireylerin statlarda yaşadığı zorlukları SABAH Spor'a anlatan İsmail Yalçın, hem kulübe teşekkür etti hem de önemli mesajlar verdi:

40 SENEDİR BÖYLE MUTLULUK YAŞAMADIM

Barış Göktürk, oğlumla tribündeyken çekilen görüntülerimizi paylaştı. Daha sonra kulübümüz bizi davet etti. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. 40 senedir stada geliyorum ama locada başkanımızla maçı izlemek inanılmaz bir duyguydu.

Oğlum ile geldiğimiz maçlarda hiç yenilmedik. Passolig kayıtlarından bile bakılabilir. Eve döndüğümüzde Habib Ali heyecandan 2-3 saat uyuyamadı. Dünyalar onun oldu. Çok mutluydu. Unutulmaz anlar yaşadık.

Tribünde Habib Ali'yi sürekli havaya kaldırıp maçı göstermeye çalışıyorum. Kale arkası okul tarafında izliyoruz. Bir de tribünlerde kavga edenler oluyor. Bunlar yaşanmamalı.

BERABER 50 MAÇI DEVİRDİK!

Uzun yıllardır Fenerbahçe maçlarını takip ettiğini belirten İsmail Yalçın, "Habib Ali ile 5 yıldır birlikte maçlara gidiyoruz. Kendisi 12 yaşında. Beraber 50 maçı devirdik. Avrupa maçlarına da gittik. Doktorlarımız, maçlarda oluşan farklı seslerin ve atmosferin, algılarının gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi" dedi.

'KAPIMIZ SİZE HER ZAMAN AÇIK OLACAK'

Aziz Başkan yanımıza geldi. Maç öncesinde sohbet ettik. Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak da bizimle ilgilendi. Aziz Başkan, 'Kapımız size her zaman açık olacak' dedi. Aziz Başkan özel gereksinimli bireyler için benimle detaylı bir şekilde konuştu. Stattan sorumlu yöneticilerimiz ile görüşmeler yapıldı. Statta bu konu özelinde daha uygun bir alan yapılacak. Görüş açısının iyi olması bizim için çok önemli. Özel gereksinimli bireyler için kale arkası bölümünün daha elverişli hale getirileceği söylendi. Bu duyarlılıkları için kulübümüze teşekkür ediyorum.