İsmail Köybaşı’dan jübile maçı sonrası duygusal sözler!

İsmail Köybaşı kendisi için oynanan jübile maçının ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kendisi için düzenlenen organizasyona dair İsmail Köybaşı, "Yıllar geliyor, geçiyor. Göztepe'de kazandığımız maçlardan veya kaybettiğimiz maçlardan sonra 'Göztepe, unutulmuş futbol kültürünün öncüsü olabilecek yegâne kulüptür' diye hep söylemiştim. Bunun karşılığının jübile olmasını esasında hiç düşünmüyordum ama bu konuda da öncülük etti. Trabzonspor'un da buna eşlik etmesiyle bu çok daha anlam kazandı. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum" sözlerini dile getirdi.

Hislerini aktaran İsmail Köybaşı, "Burada yeri geldi, göbek bağı gömdüm. Yeri geldi, şampiyonluk bayrağını diktim. Yeri geldi, sevinçlerimi gömdüm. Yeri geldi, üzüntülerimi gömdüm. Bugün ben buraya kalbimi gömdüm" dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör