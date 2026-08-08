İsmet Taşdemir: Oyuncu grubumuz çok iyi reaksiyon verdi!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Esenler Erokspor'la 0-0 berabere kalan Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, galip gelemedikleri için üzgün olduğunu belirtti.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonun ilk maçına galibiyet hedefiyle çıktıklarını ancak berabere kaldıklarını söyledi.

Ligin ilk maçlarının genelde zorlu geçtiğini belirten Taşdemir, "Kampın yorgunluğu, sezona tam adapte olamamak, genelde maçlar biraz yavan geçer. Ama bugün yavan değildi, bugün bence iki takım için de iyi bir mücadele vardı. Sonuçta rakibimiz geçen sene final oynamış, Süper Lig'in kıyısından dönmüş, bununla beraber Süper Lig'den çok ciddi takviyeler yaptı. Biz geçen seneki takımımızdan çıkabildik, yeni gelen arkadaşlarımızı da sonradan kullanabildik. Sezonun ilk maçı olmasına rağmen bence çok iyi bir mücadele vardı. Oyuncu grubumuz çok iyi reaksiyon verdi. Çalıştıklarımızın hemen hemen yüzde 70-75'ini sahada uyguladık. Kazanamadık, üzüntülüyüz ama bunun başlangıç açısından ümit verdiğini düşünüyorum. İnşallah üstüne koyarak devam edebilirsek bundan sonraki süreç bizim için daha iyi olabilir." ifadelerini kullandı.

Esenler Erokspor Yardımcı Antrenörü Ali Onur Cerrah da sezonun ilk müsabakasının her zaman zor olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Bugün de aslına bakarsanız iki takım için de aynı şekilde gerçekleşti. Sivas deplasmanı bizim için önemli deplasmanlardan bir tanesiydi. Sezonun ilk müsabakasında, aslına bakarsanız oyunun ilk bölümünde, ilk yarısında her iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. Biz topa sahip olduğumuz dönemlerde doğru set yerleşimini gerçekleştiremedik. İkinci yarıda bununla ilgili yaptığımız düzeltmelerle, ikinci yarının başlangıcında aslında topa daha çok sahip olan, üçüncü bölgeye yerleşen ve orada set hücumları deneyen bir oyun anlayışımız şekillendi. Sonrasında oyun gitgellere dönmeye başladı. Her iki takım da oyunun ikinci yarısında, özellikle sezonun ilk maçı olması itibarıyla, bu gitgellerle seyirciler için seyir zevkini artırdı ancak iki takımın da yorulmasına sebebiyet verdi. Tabii ki ilk maçta deplasmanda alınan bir puanı bizim için önemli bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Bundan sonraki müsabakalara eksiklerimizi tamamlayarak devam etmek istiyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör