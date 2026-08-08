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Giriş Tarihi: 9.08.2026 00:20

Levent Açıkgöz: Galibiyetle başlamak istiyorduk!

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Mardin 1969 Spor maçının ardından konuştu.

İHA
Levent Açıkgöz: Galibiyetle başlamak istiyorduk!
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Mardin 1969 Spor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, "Ligin ilk maçında her takım gibi biz de galibiyetle başlamak istiyorduk. Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarıya daha iyi başladık. Her maç öncesi maçı kazanmak için kriterlerimiz var. Bunların gerisinde kaldık. Hava şartlarına rağmen oyuncularımız çok mücadele etti. Galibiyet alamadık ama 1 puan da kaybetmekten iyidir. Takımımızın her geçen gün daha iyi olacağını düşünüyoruz. Rakibimizi de tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÜMRANİYESPOR #MARDİN 1969 SPOR #LEVENT AÇIKGÖZ #1. LİG

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Levent Açıkgöz: Galibiyetle başlamak istiyorduk!
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