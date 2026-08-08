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Giriş Tarihi: 8.08.2026 22:34

Metehan Mimaroğlu’ndan Muhammed Salah sözleri!

Trabzonsporlu futbolcu Metehan Mimaroğlu, Göztepe maçından sonra konuştu.

Metehan Mimaroğlu’ndan Muhammed Salah sözleri!
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Trabzonspor, özel maçta Göztepe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bordo-mavili takımın yeni transferlerinden Metehan Mimaroğlu, müsabaka sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İsmail Köybaşı'nın jübilesine dair Metehan Mimaroğlu, "Gayet dostane bir maçtı. İki takımı da kutluyorum. Göztepe seyircisine de ayrı bir parantez açıyorum. Her zaman futbola renk katıyorlar. İsmail ağabeyimiz için çok özel bir gündü. Onu çok seviyoruz. Türk futboluna önemli değerler, önemli katkılar sundu. Bugün belki futbolculuk anlamında yeşil sahalara veda etti ama belki başka bir görevde onu tekrar görebiliriz" dedi.

Müsabakayı değerlendiren Metehan Mimaroğlu, "Aslında lige bir son hazırlık provamızdı. İstediklerimizi zaman zaman yaptık, zaman zaman yapamadık. Bu hafta da hocamızla kesinlikle toplantı yapıp, uyarılarımızı alarak lige galibiyetle başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Muhammed Salah transferine dair soruya Metehan Mimaroğlu, "Muhammed Salah, çok özel bir isim. Aramıza katıldığından dolayı da çok mutluyuz" cevabını verdi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #GÖZTEPE #METEHAN MİMAROĞLU #İSMAİL KÖYBAŞI #MUHAMMED SALAH #A SPOR

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Metehan Mimaroğlu’ndan Muhammed Salah sözleri!
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