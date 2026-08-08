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Giriş Tarihi: 8.08.2026

Nefes nefese

Galatasaray ile Milan arasındaki Rafael Leao pazarlıkları sürüyor. Portekizli yıldızla el sıkışan Aslan, İtalyanları ikna etmeye çalışıyor. Cimbom, ilk yılı kiralıkta ısrarcı, Milan ise direkt olarak satmanın peşinde

MEHMET ÖZCAN
Nefes nefese
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G.Saray'da tüm camia transfere odaklanırken gözler de Leao'da! Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için kulübü Milan ile temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk sezonun kiralık olmasını şart koşuyor. Oyuncu ile yıllık 8 milyon Euro'ya anlaşmaya varan Aslan, İtalyan ekibinin direkt 45 milyon Euro'luk isteğini aşmaya çalışıyor. Yönetim ilk sezonu kiralık ve şarta bağlı satın alma opsiyonu için ısrarcı olurken Milano ekibi de oyuncuyu tamamen satmanın peşinde. 27 yaşındaki sol kanat ise Galatasaray ile prensipte anlaşmasının ardından kulübünden gelecek habere göre rotasını çizecek.

SOLDA BİR İHTİMAL DAHA!
Leao transferinin gerçekleşmemesi halinde ise B planı devreye sokulacak. Arsenal forması giyen Martinelli, Aslan'ın radarındaki kanat oyuncularından. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin son sezonuna girmesi nedeniyle Ada'ya vites kıran G.Saray, temaslarına hız verdi.

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Nefes nefese
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