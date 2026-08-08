Pavlidis’e yeşil ışık!

Fenerbahçe
, golcü arayışı kapsamında Benfica
'nın forveti Vangelis Pavlidis isminde yoğunlaştı. Ceza sahası içerisindeki yüksek becerisiyle tam bir nokta santrfor görüntüsü çizen Yunan futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın en çok istediği oyuncuların başında geliyor. Deneyimli hoca ayrıca Pavlidis'in, Vedat Muriqi ile birlikte oluşturacağı hücum hattının son derece etkili olacağını düşünüyor. Sarı-lacivertliler, kiralık olarak görüşmelerini sürdürürken Portekiz cephesinden önemli bir açıklama geldi. Benfica'nın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Hearts'ı 6-1 yendiği karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan teknik direktör Marco Silva, "Pavlidis büyük bir profesyonel, bulunduğu kulübe saygı duyan ve orada olmaktan keyif alan bir oyuncu. Transfer dönemi açık olduğunda söylentiler ve somut durumlar oyuncuların ruh halini etkileyebilir. Oyuncuların kararına saygı duyulmalı" mesajını verdi. 27 yaşındaki golcü, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu
'nu arayıp Fenerbahçe hakkında bilgi almıştı.