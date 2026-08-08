Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pavlidis’e yeşil ışık!
Giriş Tarihi: 8.08.2026

Pavlidis’e yeşil ışık!

Fenerbahçe’nin almak istediği Yunan golcünün hocası, Türkiye yolunu açtı. Benfica'nın, Hearts'ı 6-1 yendiği maçın ardından konuşan teknik direktör Marco Silva, "Pavlidis büyük bir profesyonel. Transfer söylentileri onun ruh halini etkileyebilir. Oyuncunun vereceği karara saygı duyulmalı" dedi

Pavlidis’e yeşil ışık!
  • ABONE OL
Fenerbahçe, golcü arayışı kapsamında Benfica'nın forveti Vangelis Pavlidis isminde yoğunlaştı. Ceza sahası içerisindeki yüksek becerisiyle tam bir nokta santrfor görüntüsü çizen Yunan futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın en çok istediği oyuncuların başında geliyor. Deneyimli hoca ayrıca Pavlidis'in, Vedat Muriqi ile birlikte oluşturacağı hücum hattının son derece etkili olacağını düşünüyor. Sarı-lacivertliler, kiralık olarak görüşmelerini sürdürürken Portekiz cephesinden önemli bir açıklama geldi. Benfica'nın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Hearts'ı 6-1 yendiği karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan teknik direktör Marco Silva, "Pavlidis büyük bir profesyonel, bulunduğu kulübe saygı duyan ve orada olmaktan keyif alan bir oyuncu. Transfer dönemi açık olduğunda söylentiler ve somut durumlar oyuncuların ruh halini etkileyebilir. Oyuncuların kararına saygı duyulmalı" mesajını verdi. 27 yaşındaki golcü, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu arayıp Fenerbahçe hakkında bilgi almıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#BENFİCA #KEREM AKTÜRKOĞLU #FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Pavlidis’e yeşil ışık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA