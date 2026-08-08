Şimdi neden Trabzon’a gittiğini anladık

Muhammed Salah ile Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birini yapan Trabzonspor, uluslararası futbol kamuoyunun gündemini sarsmaya devam ediyor. İlk duyurulduğu günlerde Premier Lig ve Avrupa'yı yakından takip eden uluslararası medya ve yüksek takipçisi bulunan futbol sayfaları, "Salah neden Karadeniz'in yolunu tuttu?", "Neden Trabzonspor?" sorularıyla şaşkınlıklarını dile getiren analizler paylaştı. Ancak Mısırlı yıldızın şehre ayak basmasıyla başlayan ve stadyumda zirveye ulaşan gövde gösterisi, dünyanın bakış açısını değiştirdi.

YILIN EN ÇOK KONUŞULAN OLAYI!

Trabzon Havalimanı'nda binlerce taraftarın coşkulu tezahüratı ve meşaleleriyle karşılanan 34 yaşındaki yıldızın Papara Park'taki büyüleyici görüntüleri, sosyal medyada çok konuşuldu. Milyonlarca takipçiye sahip küresel futbol hesapları, yabancı yorumcular imza töreninin atmosferiyle ilgili "Şimdi neden gittiğini anladık", "Dünyada bu tutkuyu ve sevgiyi hissettirebilecek çok az kulüp var" paylaşımları yaptı. Bu tutku dalgası, Salah transferinin küresel ölçekte yılın en çok konuşulan futbol olaylarından birine dönüşmesini sağladı.

DÜNYANIN GÖZÜ TRABZON'DA

Salah'ın Trabzonspor'a transferi, yalnızca bordo-mavili kulübün değil, şehrin de uluslararası görünürlüğünü artırdı. Google Trends verilerine göre; Trabzonspor'a yönelik aramalar son 1 haftada %650, Trabzon şehrine yönelik aramalar ise %120 artış gösterdi. İlgi haritasında Türkiye'nin (100) ardından Trabzon'u en çok araştıran ülke Mısır (82) olurken, Kuveyt (31), Ürdün (24) ve Suudi Arabistan (24) üst sıralarda yer aldı. Özellikle Mısır'ın ilgisi, şehrin marka değeri ve uluslararası tanıtımı açısından da büyük bir kazanım olarak görülüyor.

REKOR TAKİPÇİ

Trabzonspor'un Muhammed Salah transferini duyurması, kulübün dijital platformlarında adeta patlama etkisi yarattı. Bordo-mavili ekibin resmi hesapları, transfer açıklamasının ardından tüm platformlarda toplam 2 milyon 737 bin yeni takipçi kazanarak tarihi bir etkileşim rekoruna imza attı.