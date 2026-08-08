SON DAKİKA | Galatasaray evinde Villarreal’e kaybetti! İstanbul’da tatsız prova

Galatasaray, yeni sezon öncesi özel maçta Villarreal ile kozlarını paylaştı.
Galatasaray ile Villarreal arasındaki müsabaka RAMS Park'ta oynandı.
Özel maçta Kadir Sağlam düdük çaldı.
Galatasaray, İstanbul'da oynadığı maçta Villarreal'e 2-1 mağlup oldu.
Villarreal'in gollerini 3. dakikada penaltıdan Ayoze Perez ile 41. dakikada Georges Mikautadze kaydetti.
Galatasaray'da fileleri 5. dakikada Victor Osimhen havalandırdı.
Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın 5. dakikasında üst üste iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla cezalandırıldı.
Galatasaray - Villarreal: 1-2
Goller: 3' Ayoze Perez (P), 5' Victor Osimhen, 41' Georges Mikautadze
Kırmızı kart: 5' Okan Buruk
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada sol kanattan Moleiro pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Pepe'nin yerden içeri çevirdiği topa Lemina elle müdahale etti. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Perez'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
5. dakikada verilen penaltı kararına itirazlarını sürdüren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Kadir Sağlam tarafından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla tribüne gönderildi.
5. dakikada sol taraftan Eren Elmalı'nın yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Osimhen, meşin yuvarlağı yakın köşeden filelerle buluşturdu. 1-1
12. dakikada Osimhen'in pasında sağ kanattan topla ilerleyen Sane, ceza sahasının sağından pasını Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Bu oyuncunun topu sağına çekerek penaltı noktası solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Luiz Junior'da kaldı.
41. dakikada ceza sahasının sağından Nicolas Pepe'nin yerden çevirdiği topa Mikautadze'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlara gitti. 1-2
51. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza yayına ilerleyen Nicolas Pepe, Ayoze Perez ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasının sağında tekrar topla buluştu. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Jankat Yılmaz'ın kurtarışının ardından meşin yuvarlak kornere gitti.
60. dakikada Ayoze Perez'in pasında Buchanan, ceza sahası içi sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Lemina, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Villarreal: Junior, Mourino, Foyth, Veiga, Carlos, Gueye, Comesana, Pepe, Perez, Moleiro, Mikautadze.