SON DAKİKA | Galatasaray evinde Villarreal’e kaybetti! İstanbul’da tatsız prova





5. dakikada sol taraftan Eren Elmalı'nın yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Osimhen, meşin yuvarlağı yakın köşeden filelerle buluşturdu. 1-1



12. dakikada Osimhen'in pasında sağ kanattan topla ilerleyen Sane, ceza sahasının sağından pasını Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Bu oyuncunun topu sağına çekerek penaltı noktası solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Luiz Junior'da kaldı.



41. dakikada ceza sahasının sağından Nicolas Pepe'nin yerden çevirdiği topa Mikautadze'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlara gitti. 1-2



51. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza yayına ilerleyen Nicolas Pepe, Ayoze Perez ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasının sağında tekrar topla buluştu. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Jankat Yılmaz'ın kurtarışının ardından meşin yuvarlak kornere gitti.



60. dakikada Ayoze Perez'in pasında Buchanan, ceza sahası içi sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Lemina, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Villarreal: Junior, Mourino, Foyth, Veiga, Carlos, Gueye, Comesana, Pepe, Perez, Moleiro, Mikautadze.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör