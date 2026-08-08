Süper Lig’de 2. ve 3. haftanın maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda 2. haftaki Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesinin günü, 22 Ağustos Cumartesi olarak değiştirilecek.
2. HAFTA
21 AĞUSTOS CUMA:
21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray
22 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor
19.00 Çorum FK-Kasımpaşa
21.30 Fenerbahçe-T.Konyaspor
23 AĞUSTOS PAZAR:
19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK
19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir
21.30 Göztepe-Gençlerbirliği
21.30 C.Alanyaspor-Beşiktaş
24 AĞUSTOS PAZARTESİ:
21.30 Kocaelispor-Amed SF
3. HAFTA
28 AĞUSTOS CUMA:
21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK
29 AĞUSTOS CUMARTESI:
19.00 T.Konyaspor-Kocaelispor
21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor
21.30 Galatasaray-Göztepe
30 AĞUSTOS PAZAR:
19.00 Eyüpspor-C.Alanyaspor
21.30 İstanbul Başakşehir-Kasımpaşa
21.30 Samsunspor-Fenerbahçe
31 AĞUSTOS PAZARTESI:
21.30 Amed SF.-Trabzonspor
21.30 Beşiktaş-Çorum FK