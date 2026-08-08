Süper Lig’de 2. ve 3. haftanın maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda 2. haftaki Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesinin günü, 22 Ağustos Cumartesi olarak değiştirilecek.

2. HAFTA

21 AĞUSTOS CUMA:

21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray

22 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor

19.00 Çorum FK-Kasımpaşa

21.30 Fenerbahçe-T.Konyaspor

23 AĞUSTOS PAZAR:

19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK

19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir

21.30 Göztepe-Gençlerbirliği

21.30 C.Alanyaspor-Beşiktaş

24 AĞUSTOS PAZARTESİ:

21.30 Kocaelispor-Amed SF

3. HAFTA

28 AĞUSTOS CUMA:

21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK

29 AĞUSTOS CUMARTESI:

19.00 T.Konyaspor-Kocaelispor

21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor

21.30 Galatasaray-Göztepe

30 AĞUSTOS PAZAR:

19.00 Eyüpspor-C.Alanyaspor

21.30 İstanbul Başakşehir-Kasımpaşa

21.30 Samsunspor-Fenerbahçe

31 AĞUSTOS PAZARTESI:

21.30 Amed SF.-Trabzonspor

21.30 Beşiktaş-Çorum FK