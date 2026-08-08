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Giriş Tarihi: 8.08.2026 11:51

Trabzonspor'da forvete yeni aday

Muhammed Salah transferiyle adından söz ettiren Trabzonspor’un gündemine yeni bir golcü geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor’da forvete yeni aday
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Salah transferi ile tüm dünyada ses getiren Trabzonspor, hız kesmiyor. Al Hilal'in forveti Darwin Nunez için girişimlerini sürdüren yönetim, yeni bir ismi daha gündemine aldı: Troy Daniel Parrott.

AZ Alkmaar'da forma giyen 24 yaşındaki santrfor için harekete geçildi. 1.85 boyundaki İrlandalı yıldız konusunda Hollanda ekibi ile görüşmelere başlayan bordo-mavili takım, oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

Geçen sezon ligde çıktığı 28 maçta 16 gol-4 asist üreterek toplamda 20 gole doğrudan katkı sağlayan Parrott, sezonu 31 gol-12 asistle tamamladı.

Bu arada Lukaku için de nabız yoklayan yönetim, olumlu dönüş alamadı.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#DARWİN NUNEZ #AZ ALKMAAR #AL HİLAL #TRABZONSPOR

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Trabzonspor'da forvete yeni aday
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