Trabzonspor’da forvete yeni aday

Salah transferi ile tüm dünyada ses getiren Trabzonspor, hız kesmiyor. Al Hilal'in forveti Darwin Nunez için girişimlerini sürdüren yönetim, yeni bir ismi daha gündemine aldı: Troy Daniel Parrott.

AZ Alkmaar'da forma giyen 24 yaşındaki santrfor için harekete geçildi. 1.85 boyundaki İrlandalı yıldız konusunda Hollanda ekibi ile görüşmelere başlayan bordo-mavili takım, oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

Geçen sezon ligde çıktığı 28 maçta 16 gol-4 asist üreterek toplamda 20 gole doğrudan katkı sağlayan Parrott, sezonu 31 gol-12 asistle tamamladı.

Bu arada Lukaku için de nabız yoklayan yönetim, olumlu dönüş alamadı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör