Umut Nayir: İsmail Köybaşı çok özel bir karakter!

İsmail Köybaşı'nın jübilesi kapsamında oynanan maçta Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Umut Nayir açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Umut Nayir, İsmail Köybaşı'nın futbola vedasını yorumladı.

Umut Nayir şu sözleri dile getirdi:

"İsmail ağabey, çok özel ve güzel bir karakter, örnek bir kişilik. Yıllarca da en üst düzeyde ülkemizi de temsil etti, büyük takımlarımızda oynadı, yurt dışında bizi temsil etti. Kısa da olsa onunla arkadaşlık edebildiğim için, böyle güzel bir insanı tanıdığım için çok mutluyum."

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