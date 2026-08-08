Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Umut Nayir: İsmail Köybaşı çok özel bir karakter!
Giriş Tarihi: 8.08.2026 22:37

Umut Nayir: İsmail Köybaşı çok özel bir karakter!

Trabzonsporlu futbolcu Umut Nayir, Göztepe maçından sonra konuştu.

Umut Nayir: İsmail Köybaşı çok özel bir karakter!
  • ABONE OL

İsmail Köybaşı'nın jübilesi kapsamında oynanan maçta Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Umut Nayir açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Umut Nayir, İsmail Köybaşı'nın futbola vedasını yorumladı.

Umut Nayir şu sözleri dile getirdi:

"İsmail ağabey, çok özel ve güzel bir karakter, örnek bir kişilik. Yıllarca da en üst düzeyde ülkemizi de temsil etti, büyük takımlarımızda oynadı, yurt dışında bizi temsil etti. Kısa da olsa onunla arkadaşlık edebildiğim için, böyle güzel bir insanı tanıdığım için çok mutluyum."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UMUT NAYİR #TRABZONSPOR #GÖZTEPE #İSMAİL KÖYBAŞI #A SPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Umut Nayir: İsmail Köybaşı çok özel bir karakter!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA