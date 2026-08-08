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Giriş Tarihi: 8.08.2026 23:29

Yunus Akgün: Şampiyonluğun en büyük adayı biziz!

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Villarreal maçından sonra konuştu.

Yunus Akgün: Şampiyonluğun en büyük adayı biziz!
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Galatasaray, özel maçta İspanya temsilcisi Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'dan Yunus Akgün müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yunus Akgün maç sonu şu sözleri dile getirdi:

"Bu takım 4 sene üst üste şampiyon oldu. Tekrar haftaya başlıyoruz. Yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Bence iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Yoğun tempoda çalıştık. Analiz ekibimizle hazırlık maçlarını detaylı inceleyeceğiz, çalışacağız. İnşallah önümüzdeki hafta şampiyonluğun en büyük adayının Galatasaray olduğunu göstereceğiz."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #VİLLARREAL #YUNUS AKGÜN

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Yunus Akgün: Şampiyonluğun en büyük adayı biziz!
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