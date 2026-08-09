Alexander Nübel'in eski antrenörü Mihacic: "Nübel, Beşiktaş'ın kalesine huzur ve güven getirecek"

Monaco döneminde Nübel'in kaleci antrenörlüğünü yapan Mihacic, oyuncunun scout edilme sürecinden Bayern Münih ile yaşadığı kiralık krizine, taktiksel özelliklerinden Almanya Milli Takımı'ndaki geleceğine kadar birçok konuya değindi.



"10 ÜST DÜZEY ADAY ARASINDAN SEÇTİK"

Alexander Nübel'in Bayern Münih'ten AS Monaco'ya transfer sürecini aktaran Vatroslav Mihacic, bu hamlenin oyuncunun kariyerindeki ilk yurt dışı tecrübesi olduğuna dikkat çekti. Mihacic, "Alex'in Münih'ten Monaco'ya gelişi, Almanya dışındaki ilk kiralık transferiydi. Schalke'den Bayern'e geçerek kulüp değiştirme tecrübesi yaşamış ve yeni bir ortama nasıl adapte olunacağını biliyor olsa da bu durum yeni bir kültür, dil ve çalışma metodolojisi anlamına geliyordu. O dönem AS Monaco'nun Şampiyonlar Ligi hedefi ve oyun felsefesinin gereksinimlerini karşılayan, iyi sonuçların garantisi olabilecek 10 genç kaleci belirledik. Bu 10 üst düzey kaleci arasından Alex'i seçerek onun yeteneklerine ne kadar inandığımızı ve beklenen sıçramayı yapacak isim olduğunu gösterdik. O da nitekim bunu nihayetinde sahada kanıtladı" ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ İÇİN SAHADA +1 OYUNCU OLACAK"

Modern kalecilik parametreleri üzerinden Nübel'in teknik kapasitesini analiz eden Hırvat antrenör, oyuncunun ayak kullanımına ve ikili mücadelelerdeki cesaretine vurgu yaptı. Vatroslav Mihacic, "Modern futbol elbette sadece kalesini savunan değil, aynı zamanda oyun kurulumunda ve hücum geçişlerinde değerli bir saha içi oyuncusu olabilen 'komple kaleciler' talep ediyor. Alex'in iki ayağını birden kullanma seviyesi kıskanılacak düzeyde. Hatta bazı durumlarda zayıf olan sol ayağını zorlayarak bunu biraz 'abarttığı' bile oluyor. Ancak bu kaliteye sahip olduğunu gösteriyor ve Beşiktaş takımı için sahada fazladan bir oyuncu (+1) olacaktır. Bire bir pozisyonlarda kalesini savunmak için vücudunu öne koymaktan çekinmeyen son derece cesur bir kaleci. Temel kalecilik tekniği de Alman kalecilerin çoğunda olduğu gibi üst düzeydedir" şeklinde konuştu.



"GÖSTERİŞTEN UZAK BİR YAPISI VAR"

Mihacic, Nübel'in kriz anlarındaki soğukkanlılığını da şu sözlerle dile getirdi:

"Alex; Bayern, Monaco ve Stuttgart gibi sistemlerden geliyor. Bu ortamlarda takıma istikrar ve sakinlik getiren, kriz anlarında sakinliğini ve yaptığı kurtarışlarla olayların gidişatını değiştiren stabil bir kaleci olduğunu gösterdi. Onu tanıdığım kadarıyla ne saha içinde ne de özel hayatında abartılı gösterilerden veya kendini öne çıkarmaktan hoşlanan biri değil. Bu yapısıyla yeni takımı için kesinlikle çok sağlam bir dayanak olacaktır."