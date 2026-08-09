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Giriş Tarihi: 9.08.2026

Aslan’a kırmızı kart!

G.Saray protestolar eşliğinde çıktığı maçta yine gülemedi. Avrupa takımlarıyla oynadığı 3 hazırlık karşılaşmasını da kazanamayan sarı-kırmızılılar, Villarreal’e de diş geçiremedi. Okan Buruk 4. dakikada kırmızı kartla atıldı. Cimbom’un golü Osimhen’den geldi

MEHMET ÖZCAN
Aslan’a kırmızı kart!
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Galatasaray, özel maçta konuk ettiği İspanyol ekibi Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. RAMS Park'taki müsabakaya hızlı giren Villarreal, 3. dakikada Perez'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Şoku çabuk atlatan G.Saray, 5'te Osimhen'le skoru 1-1'e getirdi. 41'de La Liga takımı, Mikautadze'nin golüyle galibiyeti aldı. Cimbom, bu sezon Avrupa takımlarıyla oynadığı hazırlık maçlarının 4'ünde de (3M/1B) gülemedi.

TRANSFER TEPKİSİ
Taraftarlar, transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetime tepki göstermeye devam etti. Futbolseverler, sadece Ugochukwu'yu kadroya katan yönetime, "Dursun Özbek transfer nerede?" tezahüratları yaptı. Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk maçında 14 Ağustos Cuma günü Çorum FK'yı ağırlayacak.

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#GALATASARAY #VİLLARREAL #OKAN BURUK

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Aslan’a kırmızı kart!
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