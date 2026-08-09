Bandırmaspor 3 attı İstanbulspor yıkıldı

Trendyol 1. Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Bandırmaspor
, evinde İstanbulspor
'u 3-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada Balıkesir temsilcisinin gollerini 2 ve 15. dakikalarda Emirhan Ayhan kaydederken son sözü 90+8'de penaltı vuruşunu ağlara gönderen Gianni Bruno söyledi. Konuk takım İstanbulspor'da Deniz Tuncer 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bandırma bir sonraki hafta Muğlaspor deplasmanına gidecek. İstanbul ise Bodrum'u ağırlayacak. Diğer sonuçlar şu şekilde: Sivasspor- Esenler Erok: 0-0, Ümraniyespor-Mardin 1969: 0-0, Antalyaspor-Keçiörengücü: 4-3.