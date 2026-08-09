Bernardo Silva'dan Arda Güler övgüsü! "Dört gözle bekliyorum..."

"ETRAFINDAKİ OYUNCULAR İÇİN OYUNU KOLAYLAŞTIRIYOR"

Öte yandan Real Madrid'in yeni transferi Bernardo Silva da oyuna sonradan dahil oldu. Karşılaşmanın ardından Arda Güler ile ilgili konuşan Portekizli yıldız, 20 yaşındaki genç oyuncuyu överek şu ifadeleri kullandı:

Silva, "Bugün beni en çok etkileyen şey Arda'nın alanı okuma becerisi oldu. Etrafındaki oyuncular için oyunu kolaylaştırıyor. Onunla birlikte oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum çünkü birbirimizi çok iyi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Hala çok genç ama kalitesi şimdiden ortada. Bu şekilde devam ederse Real Madrid için son derece önemli bir oyuncu olacak." dedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör