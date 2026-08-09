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Giriş Tarihi: 9.08.2026 12:06 Son Güncelleme: 9.08.2026 12:09

Bernardo Silva'dan Arda Güler övgüsü! "Dört gözle bekliyorum..."

Real Madrid'in yeni transferi Bernardo Silva, milli yıldız Arda Güler için övgü dolu sözler kullandı.

Bernardo Silva’dan Arda Güler övgüsü! Dört gözle bekliyorum...
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Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid, Ferencvaros'u 2-1 mağlup etti. İspanyol devinin gollerini Rivas ve Espi kaydetti. Ferencvaros'un tek golü ise Kodro'dan geldi.

ARDA 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, kaleci Lunin ile birlikte oyundan çıkmayan iki futbolcudan biri oldu.

"ETRAFINDAKİ OYUNCULAR İÇİN OYUNU KOLAYLAŞTIRIYOR"

Öte yandan Real Madrid'in yeni transferi Bernardo Silva da oyuna sonradan dahil oldu. Karşılaşmanın ardından Arda Güler ile ilgili konuşan Portekizli yıldız, 20 yaşındaki genç oyuncuyu överek şu ifadeleri kullandı:

Silva, "Bugün beni en çok etkileyen şey Arda'nın alanı okuma becerisi oldu. Etrafındaki oyuncular için oyunu kolaylaştırıyor. Onunla birlikte oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum çünkü birbirimizi çok iyi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Hala çok genç ama kalitesi şimdiden ortada. Bu şekilde devam ederse Real Madrid için son derece önemli bir oyuncu olacak." dedi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ARDA GÜLER #REAL MADRİD #BERNARDO SİLVA #JOSE MOURİNHO #SİLVA

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Bernardo Silva'dan Arda Güler övgüsü! "Dört gözle bekliyorum..."
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