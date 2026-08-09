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Giriş Tarihi: 9.08.2026 14:54

Beşiktaş'ta Hradec Kralove mesaisi!

Beşiktaş, Hradec Kralove ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına başladı

DHA
Beşiktaş’ta Hradec Kralove mesaisi!
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UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Hradec Kralove ile rövanş maçına çıkacak Beşiktaş, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmana ısınma koşularıyla başladı. İdman, 5'e 2 top kapma ve tam sahada yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Beşiktaş, Hradec Kralove maçının hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #NEVZAT DEMİR TESİSLERİ #BEŞİKTAŞ #HRADEC KRALOVE

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Beşiktaş'ta Hradec Kralove mesaisi!
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