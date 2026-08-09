Bursaspor yeni sezona galibiyetle başladı

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Bodrum FK, sahasında Bursaspor'a 2-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada Eyüp'ün ara pasında savunma arkasına sarkan Iheanacho, ceza sahasına düzgün vuruşla topu direğin ağlara gönderdi.0-1
45. dakikada Bursaspor'da Boutrah'ın yerden ortasında Iheanacho'nun dokunduğu topu önünde bulan Lincoln, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Yiğit Arslan, Kadir Akıllı, Haydar Avcı
Bodrum FK: Sousa, İsmail Tarım, Enes Koç (Berşan Yavuzay dk. 46), Mustafa Erdilman, Brazao (Adem Türk dk. 82), Ege Bilsel, Yusuf Sertkaya (Loshaj dk. 46), Ali Aytemur, Ali Habeşoğlu, Ege Arslan (Okita dk. 73), Devrim Şahin (Emre Kaplan dk. 46)
Yedekler: Kerem Kayaarası, Furkan Apaydın, Kartal Cengizer, Bilal Güven, Bahri Tosun
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Eyüp Akcan (Soner Aydoğdu dk. 62), Batuhan Yayıkcı, Rahmetullah Berişbek, Barış Gök (Ertuğrul Furat dk. 62), Elitim, Lincoln (Baker dk. 83), Hüseyin Maldar (Bayramov dk. 46), Iheanacho (Emirhan Başyiğit dk. 74), Boutrah
Yedekler: Ertuğrul Ersoy, Emir Kaan Gültekin, İlhan Depe, Baran Başyiğit, Ahmet Kıvanç
Teknik Direktör: Mustafa Er
Goller: Iheanacho (dk. 27), Lincoln (dk. 45) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Barış Gök, Elitim (Bursaspor)