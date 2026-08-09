Devletten 1 TL bile almadık

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair konuştu. Büyük ses getirdikleri Salah transferinden rekor kombine satışına kadar net mesajlar verdi. Mısırlı yıldızın gelişi sonrası oluşan ekonomik patlamayı vurgulayan Doğan, "Trabzonlu çocukların ve hocamızın bir beklentisi vardı. Bunu yerine getirdik. Taraftarımızın hakkını ödeyemeyiz. Salah'tan sonra 3 günde 550 milyon TL'lik kombine sattık. Şu anda yıllık maliyetinin yarısından fazlası çıktı. 18 bini geçtik ama 25 bini görelim. Böylece Salah'ın maliyetini tamamlamış oluruz" dedi.

KUTLAMADA DÜNYA MARKASIYIZ

Trabzonspor'un imza törenindeki atmosferine dikkat çeken Doğan, "Trabzonspor kutlama işinde dünya markası. Taraftarımız gösterdi. Salah da hayran kaldı. 'İyi ki bizi buraya getirdin' dedi. Trabzon için bu reklamı 17 milyon Euro değil, 50 milyona yaptıramazsın. Devletten para geliyor deniyor ama 1 TL bile almadık. Ahlâksızca bir yalandır" diye konuştu.

KOMBİNEDE TARİHİ REKOR

Trabzonspor, taraftarının büyük desteğiyle tarihi bir başarıya imza attı. Açıklamada, kombine satışlarında 18 bin barajının aşıldığı ve bu rakamın, kulüp tarihinin en yüksek rekoru olduğu ifade edildi. Trabzon'un hiçbir zaman ulaştığı zirveyle yetinen bir kulüp olmadığı, kulüp kültürünün kendi sınırlarını aşmak üzerine kurulu olduğu kaydedildi. Yeni hedef 25 bin olarak ilan edildi.