Fenerbahçe’de Sidiki Cherif’in talibi çok! Ayrılık kapıda...

TRANSFERİN GÖZDESİ

Daha önce Alman ekiplerinin teklif yaptığı 19 yaşındaki santrfora, Premier Lig ve Suudi Arabistan'dan da ilgi bulunuyor.

Fransız oyuncu için birden fazla resmi teklif kulübe ulaşırken, yönetimin beklentilerine en yakın öneriyi değerlendirmeye alacağı öğrenildi.