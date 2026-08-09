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Giriş Tarihi: 9.08.2026 16:18 Son Güncelleme: 9.08.2026 16:22

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in talibi çok! Ayrılık kapıda...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in birden fazla talibi bulunuyor.

DOĞUKAN YILDIRIM DOĞUKAN YILDIRIM Futbol
Fenerbahçe’de Sidiki Cherif’in talibi çok! Ayrılık kapıda...
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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Angers'ten Sidiki Cherif'i zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etmişti.

2030 yılına kadar sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi bulunan genç golcü için ayrılık vakti yaklaşıyor.

TRANSFERİN GÖZDESİ

Daha önce Alman ekiplerinin teklif yaptığı 19 yaşındaki santrfora, Premier Lig ve Suudi Arabistan'dan da ilgi bulunuyor.

Fransız oyuncu için birden fazla resmi teklif kulübe ulaşırken, yönetimin beklentilerine en yakın öneriyi değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Transfermarkt değeri 18 milyon Euro olan Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayla toplam 17 maça çıktı ve 3 gol atıp 1 asist kaydetti.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#PREMİER LİG #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in talibi çok! Ayrılık kapıda...
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