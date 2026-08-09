Fenerbahçe’de Sidiki Cherif’in talibi çok! Ayrılık kapıda...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Angers'ten Sidiki Cherif'i zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etmişti.
2030 yılına kadar sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi bulunan genç golcü için ayrılık vakti yaklaşıyor.
TRANSFERİN GÖZDESİ
Daha önce Alman ekiplerinin teklif yaptığı 19 yaşındaki santrfora, Premier Lig ve Suudi Arabistan'dan da ilgi bulunuyor.
Fransız oyuncu için birden fazla resmi teklif kulübe ulaşırken, yönetimin beklentilerine en yakın öneriyi değerlendirmeye alacağı öğrenildi.