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Giriş Tarihi: 9.08.2026 16:28

Galatasaray'a Batrakov'dan kötü haber! Resmi açıklama yapıldı...

Galatasaray'ın bir süredir temas halinde olduğu Aleksey Batrakov için sıcak bir açıklama yapıldı.

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Galatasaray’a Batrakov’dan kötü haber! Resmi açıklama yapıldı...
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Aleksey Batrakov ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yıldız futbolcunun kulübü Lokomotiv Moskova, 21 yaşındaki ismin geleceğine dair bir açıklamada bulundu.

"HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YAPMAMIŞTIR..."

Lokomotiv'in basın servisinden SE'ye yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle Lokomotiv Futbol Kulübü, Galatasaray veya başka herhangi bir kulüple görüşme yapmamıştır. Kulüp, takımın kilit oyuncusu ve altyapısından yetişen Batrakov'un ayrılmasını düşünmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Genç on numara, 2025-2026 sezonunda çıktığı 36 müsabakada 17 gol ve 12 asistlik performans ortaya koymuştu.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GALATASARAY

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Galatasaray'a Batrakov'dan kötü haber! Resmi açıklama yapıldı...
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