Galatasaray’a Batrakov’dan kötü haber! Resmi açıklama yapıldı...

"HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YAPMAMIŞTIR..."

Lokomotiv'in basın servisinden SE'ye yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle Lokomotiv Futbol Kulübü, Galatasaray veya başka herhangi bir kulüple görüşme yapmamıştır. Kulüp, takımın kilit oyuncusu ve altyapısından yetişen Batrakov'un ayrılmasını düşünmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Genç on numara, 2025-2026 sezonunda çıktığı 36 müsabakada 17 gol ve 12 asistlik performans ortaya koymuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör